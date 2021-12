César Peixoto entusiasmado para treinar "o clube que mais cresceu nos últimos 10 anos"

César Peixoto foi apresentado, esta sexta-feira, como treinador do Paços de Ferreira e assume que não teve dúvidas em aceitar o convite do clube "que mais cresceu em Portugal nos últimos 10 anos"

Em conferência de imprensa, o jovem treinador considera que o Paços tem equipa para estar melhor colocado na tabela.

"Da minha parte foi óbvio o interesse de ser treinador do Paços de Ferreira, pelo valor da equipa e dos jogadores e pelo que representa na I Liga. É uma oportunidade fantástica para mim, vou querer agarrar com tudo. Deve ser o clube em Portugal que mais cresceu nos últimos 10 anos, a diferença é enorme e tenho condições para fazer um bom trabalho", começou por dizer.

César Peixoto terá a sua segunda experiência na I Liga depois de um breve período no Moreirense na temporada passada. O treinador sente que está em condições para se afirmar no primeiro escalão.

"Vou trabalhar diariamente para conseguir. Estamos aqui para projetar o presente e o futuro. É um campeonato difícil e equilibrado, mas acredito que me vou afirmar na I Liga, sinto-me preparado para isso", termina.

A estreia é em casa do Tondela, já neste sábado. César Peixoto apostou no trabalho psicológico: "Com dois treinos não há muito a fazer. Fomos ponderados, para não passar demasiada informação. Tentamos trabalhar a parte psicológica, eles têm qualidade para estar numa posição muito melhor".