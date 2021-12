Paços de Ferreira anuncia contratação de César Peixoto

O Paços de Ferreira anunciou, através das redes sociais, a contratação do treinador César Peixoto, tal como anunciou a Renascença.

O técnico de 41 anos já orienta o treino desta quinta-feira e deverá estrear-se no banco de suplentes no sábado, frente ao Tondela.

César Peixoto volta à I Liga, depois de um breve período no Moreirense na temporada passada. Passou ainda na II Liga pelos históricos Varzim, Académica e Desportivo de Chaves.

Depois da ponderação de várias opções, como João Pedro Sousa e Julio Velásquez, a direção do Paços avançou para a contratação do jovem treinador de 41 anos. Peixoto sucede a Jorge Simão, que deixou o comando técnico no sábado, após uma série de dez jornadas seguidas sem vencer.

O Paços de Ferreira ocupa o 14° lugar da I Liga, com 11 pontos somados.