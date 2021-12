Despedido do Santa Clara, Nuno Campos destaca "dia histórico" com passagem à "final four"

O antigo treinador do Santa Clara, Nuno Campos, destacou o "dia histórico" para o clube açoriano, que garantiu a sua primeira passagem à "final four" da Taça da Liga, após a vitória do FC Porto frente ao Rio Ave, por 1-0, na noite de quarta-feira.

O técnico de 46 anos deixou o comando técnico do clube e a saída foi oficializada durante o jogo dos dragões. Orientou a equipa em nove partidas, seis dos quais para a I Liga, nos quais somou uma vitória, um empate e quatro derrotas, tendo ainda sido eliminado da Taça de Portugal.

Através das redes sociais, destacou e feito da equipa e deixou ainda uma palavra para Daniel Ramos, primeiro treinador da época.

"Um dia histórico, conseguimos o apuramento para a final four da Taça da Liga. Um grande agradecimento aos jogadores, ao staff e uma palavra ao Daniel Ramos que iniciou este percurso, que agora culminou com a presença nos quatro finalistas", pode ler-se.

Esta foi a primeira experiência de Nuno Campos como treinador principal, depois de ter sido adjunto de Paulo Fonseca na Roma (Itália), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Sporting de Braga, Paços de Ferreira e FC Porto.