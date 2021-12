Boavista goleia Braga e está na "final four" da Taça da Liga

O Boavista goleou o Sp. Braga, por 5-1, e carimbou o passaporte para a final four da Taça da Liga. Os axadrezados vão agora defrontar o Benfica.

Os golos da equipa do Bessa foram apontados por Gustavo Sauer (2), Musa, Yusupha e Nathan.

Pelos arsenalistas descontou Iuri Medeiros, de grande penalidade.

Os "guerreiros do Minho" estavam obrigados a vencer, mas as panteras só precisavam do empate para seguir em frente na prova.

Agora, estão definidas as meias-finais da prova em Leiria:

Benfica - Boavista (25 de janeiro)

Sporting - Santa Clara (26 de janeiro)

Final (29 de janeiro)