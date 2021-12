Vítor Silva: "Deixei o futebol há um ano e ainda não sinto saudade"

Vítor Silva pendurou as chuteiras na época passada ao serviço do Lusitânia de Lourosa. O antigo médio, aos 37 anos, entregou-se à tarefa de ajudar os pais nos dois restaurantes de que são proprietários em Penafiel e confessa, em entrevista à Renascença , que ainda não sente saudade do futebol.

Vítor iniciou a carreira no Penafiel na época 2002/03. Passou por dois clubes vizinhos - Lousada e Paredes -, antes de regressar a casa em 2006. Após empréstimo ao União da Madeira, afirmou-se, em definitivo, no Penafiel, onde fez três épocas completas.

Saiu para o Paços de Ferreira em 2011. Fez parte do plantel de Paulo Fonseca que levou o Paços a terminar a I Liga na 3.ª posição e a disputar o "play-off" da Liga dos Campeões.

Após essa época histórica foi contratado pelo Sporting, de Leonardo Jardim. Depois de uma temporada em Alvalade, rumou ao Reus e jogou no terceira escalão do futebol espanhol. Subiu com a equipa catalão à segunda divisão e terminou a passam por Espanha no Deportivo, em 2018/19.

Regressou a Portugal para jogar na II Liga, pelo Feirense. Terminou a carreira na temporada passada, com a camisola do Lusitânia de Lourosa, no Campeonato de Portugal.