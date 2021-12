Elias Barquete Albarello é o novo presidente da Vilafranquense SAD

Elias Barquete Albarello vai assumir a presidência da SAD da União Desportiva Vilafranquense, substituindo Osvaldo Voges, que ocupava o cargo desde junho de 2020, anunciou esta terça-feira a sociedade do clube da II Liga.

O novo líder da SAD vilafranquense torna-se o quarto presidente a exercer funções durante os últimos três anos, sucedendo a Luiz Andrade, Henrique Sereno e Osvaldo Voges, que cessa agora funções.

O novo presidente da sociedade ribatejana é licenciado em engenharia, mestre em administração e doutorado em planeamento, e chega ao clube de Vila Franca de Xira depois de ter exercido funções de gestão no São Paulo, histórico emblema brasileiro.

Em nota enviada à comunicação social, a SAD agradece o trabalho desenvolvido por Osvaldo Voges, destacando a "importância do trabalho desenvolvido nos últimos anos para o resgate da credibilidade do clube na comunidade e a construção de uma estrutura adequada ao desenvolvimento desportivo".

A SAD também agradece o "esforço concretizado na afirmação da competitividade das equipas, num quadro de grande dificuldade imposta pela impossibilidade de competir no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, por não preencher as requisitos definidos pela Liga Portugal para a II Liga".

Para o futuro, a SAD do Vilafranquense aponta como um dos grandes objetivos a resolução da "questão do estádio", que, refere, "tem introduzido dificuldades na ligação dos sócios e adeptos às equipas, com evidentes impactos desportivos e financeiros".

O Vilafranquense realiza, desde 2019, os jogos da II Liga no Estádio Municipal de Rio Maior, tendo regressado no passado mês de novembro ao Campo do Cevadeiro, dois anos depois, para disputar a quarta eliminatória da Taça de Portugal, na qual acabaria por ser eliminado pelo Mafra, por 1-0.