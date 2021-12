Covilhã quer dignificar a camisola frente ao Benfica

O Sporting da Covilhã já não tem hipótese de apuramento para a "final four" da Taça da Liga, no entanto, o treinador, Leonel Pontes, sublinha que a sua equipa quer dignificar a camisola na Luz, na quarta-feira.

"O nosso papel é cumprir calendário, mas representar da melhor forma possível o SC Covilhã. Competir, cimentar as nossas ideias. Vamos estar mais tempo sem bola, será um desenvolvimento do processo defensivo. Vamos competir de forma digna e honrada", frisou o técnico madeirense, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O Benfica tem de vencer por, pelo menos, dois golos de diferença, marcando três ou mais golos, para se apurar para a "final four".

Leonel Pontes lembrou que o Benfica "tem as suas obrigações". Portanto, Jorge Jesus deverá ir a jogo com "uma equipa consistente, sabendo da importância de estar na 'final four' e nos momentos de decisão".

O Benfica-Covilhã está marcado para quarta-feira, às 19h00, na Luz.