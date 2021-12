Covid-19. Adeptos não precisam de teste para assistir ao Gil Vicente-Sporting

O Gil Vicente mantém a lotação máxima de cinco mil lugares para a receção ao Sporting, da jornada 15 da I Liga. Significa que os adeptos não terão de apresentar teste negativo à Covid-19 para entrar no estádio.

O acesso a eventos desportivos ao ar livre com assistência superior a cinco mil espectadores está condicionado à realização de testes de rastreio ao novo coronavírus, em linha com as medidas em vigor desde o dia 1 de dezembro. Para contornar a norma, vários clubes optaram por limitar a lotação máxima, de forma a que os adeptos só tenham de apresentar o certificado de vacinação, que já era obrigatório.



Gil Vicente, oitavo classificado do campeonato, e Sporting, segundo (com os mesmos pontos do líder, FC Porto) medem forças no sábado, às 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.