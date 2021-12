Vizela vence em Arouca com recorde e sobe ao "top-10"

O Vizela venceu na visita ao Arouca, por 1-4, esta segunda-feira, e subiu ao "top-10" do campeonato, num encontro em que fez história.

Samu abriu o ativo aos nove minutos e, aos 16, Abdoulaye Ba marcou na própria baliza. Dois minutos depois, Guilherme Schettine aproveitou um erro da defesa do Arouca para picar o ponto e, ao minuto 38, bisou de grande penalidade. Foram quatro golos ao intervalo, uma marca histórica para o Vizela, que nunca marcara tanto num só jogo da I Liga.

Ao intervalo, Armando Evangelista fez três substituições no Arouca, que marcou logo no início da segunda parte, por intermédio de Bukia. O próprio sofreu, logo de seguida, uma falta que granjeou o vermelho direto a Koffi, o que deixava o Vizela com dez jogadores. Porém, após consultar o videoárbitro, Tiago Martins mudou a cor do cartão para amarelo.

Com esta vitória, o Vizela sobe ao décimo lugar da tabela, com os mesmos 13 pontos do Arouca, 11.º. Ambos têm mais três pontos do que o Santa Clara, que ocupa a posição de acesso ao "play-off" de descida.