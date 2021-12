Penafiel quer provocar primeira derrota ao Sporting nas competições nacionais

Pedro Ribeiro tem noção de que vencer o Sporting, pelo menos, por nove golos de diferença - é a única via possível para conseguir apuramento para a "final four" da Taça da Liga - é um cenário inverosímil, mas o treinador do Penafiel tem, por outro lado, a confiança de que será possível vencer o jogo.

O objetivo é que o Penafiel seja a primeira equipa a vencer o Sporting nas competições nacionais, esta temporada.

"Vamos agarrar todas as dificuldades e transformá-las em motivação para tentar fazer o que ainda ninguém fez em Portugal, que é tentar vencer o campeão nacional e líder da I Liga, com o FC Porto", declara o treinador.

Pedro Ribeiro estendeu uma série de elogios à capacidade do Sporting e de Rúben Amorim, "um dos melhores treinadores portugueses da atualidade", mas centrou parte do seu discurso no apelo aos adeptos para que, mais do que no jogo da Taça da Liga, estejam presentes nos desafios seguintes, a contar para a II Liga.

"Acredito que muita gente queira vir ver o jogo [com o Sporting], mas o objetivo principal do Penafiel são os jogos seguintes, o de domingo cá, neste mesmo estádio [com o Estrela da Amadora]. O apoio é mais importante nos momentos de decisão, do que nos momentos em que as coisas já estão definidas", sintetiza.