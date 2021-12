Nuno Campos demitido do Santa Clara

O Santa Clara decidiu despedir Nuno Campos do comando técnico do clube açoriano, sabe a Renascença.

O treinador de 46 anos foi o escolhido pela SAD do Santa Clara para substituir Daniel Ramos, que aceitou um convite da Arábia Saudita, mas o percurso durou apenas nove jogos.

A decisão foi tomada pela direção depois da pesada derrota por 4-1 em casa do Marítimo, jogo em que os açorianos até começaram a vencer.

Em nove jogos realizados sob o comando técnico de Nuno Campos, o Santa Clara venceu três, mas apenas um deles para o campeonato, frente ao Arouca, na jornada anterior. Bateu o FC Porto por 3-1, para a Taça da Liga, e o União de Leiria, para a Taça de Portugal.

Em cinco jornadas do campeonato, conquistou apenas quatro pontos. Sofreu ainda uma pesada goleda por 6-0 no terreno do Sporting de Braga, para a Taça.

O Santa Clara foi a primeira experiência de Nuno Campos como treinador principal, que tinha sido adjunto de Paulo Fonseca, com passagens por clubes como Roma, Shakthar Donetsk, Braga, FC Porto e Paços de Ferreira.

O clube açoriano está no 16º lugar da I Liga, de "play-off" de despromoção, com 10 pontos somados em 14 jogos disputados. A direção procura agora o terceiro treinador da temporada.