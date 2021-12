Filho de Sérgio Conceição marca pelo Estrela da Amadora e dedica-lhe o golo

Sérgio Conceição assistiu ao Estrela da Amadora-Casa Pia, esta segunda-feira, decidido por um golo de Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto e o lateral-direito do Estrela têm o mesmo nome porque são pai e filho. Sérgio-filho bateu a grande penalidade que deu a vitória à equipa da casa e, na celebração, apontou para as bancadas, dedicando o golo ao pai, que ali estava a assistir ao jogo.

O Estrela da Amadora venceu por 1-0 e subiu ao décimo lugar da II Liga, com 19 pontos. O Casa Pia falhou o assalto ao primeiro lugar e ocupa, agora, a segunda posição, com 27 pontos, menos dois do que o Benfica B, que ainda não jogou e pode aumentar a liderança para cinco pontos.

Sérgio Conceição tem cinco filhos, quatro deles s ligados ao futebol. Sérgio, de 25 anos, joga no Estrela. Rodrigo, de 21, está no Moreirense, por empréstimo do FC Porto. Moisés, de 20, representa os sub-23 do Leixões. Francisco, de 18, é o número 10 da equipa principal do FC Porto.

O pai deles todos, e do pequeno José, ainda muito novo para jogar futebol, vai na quinta temporada como treinador do FC Porto, que também representou como jogador. Sérgio foi, ainda, internacional português.