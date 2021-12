Confira as datas dos jogos das equipas portuguesas na Europa

Estão definidas as datas dos jogos das quatro equipas portuguesas presentes na próxima fase das competições europeias.

Sporting e Benfica estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os leões recebem o Manchester City a 15 de fevereiro, terça-feira, às 20h00, em Alvalade, e disputam a segunda mão no dia 9 de março, quarta-feira, à mesma hora, no Estádio Etihad, em Inglaterra.

Os encarnados recebem o Ajax no dia 23 de fevereiro, quarta-feira, às 20h00, na Luz. O jogo da segunda mão está marcado para 15 de março, terça-feira, à mesma hora, em Amesterdão, nos Países Baixos.

FC Porto e Sporting de Braga vão disputar o "play-off" da Liga Europa, que dá acesso aos "oitavos". Ambos jogam a primeira mão a 17 de fevereiro, quinta-feira, e a segunda uma semana depois, dia 24.

Os portistas recebem primeiro o Lazio, às 20h00, no Estádio do Dragão, e depois visitam os italianos, às 17h45, no Estádio Olímpico de Roma.

Os guerreiros visitam o Sheriff, às 17h45, na Transnítria, estado cuja independência da Moldávia não é oficialmente reconhecida. Na segunda mão, jogam em casa, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga.