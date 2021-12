Carvalhal reage ao Sheriff. "Nome não diz nada a ninguém, mas é uma equipa forte"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, acredita que o Sheriff, da Moldávia, é uma equipa forte e que já surpreendeu muita gente esta temporada.

Os minhotos vão defrontar o Sheriff no "play-off" da Liga Europa e, apesar de ter evitado os principais tubarões, o técnico recorda a caminhada dos moldavos na Liga dos Campeões, com destaque para um triunfo em casa do Real Madrid.

"Uma equipa que faz sete pontos na Champions, colocando o Shakhtar atrás deles e com uma vitória frente ao Real Madrid por 2-1, tem de ser forte. Eliminou o Estrela Vermelha e o Dinamo de Zagreb para chegar à Champions. O nome não diz nada a ninguém, mas independentemente disso é uma equipa forte, que já conseguiu surpreender muita gente", disse

Ainda assim, Carlos Carvalhal reforça a ambição do clube para seguir em frente.

"Estamos à espera de jogar contra uma equipa muito competente, mas nós temos ambição e vamos fazer de tudo para chegar aos oitavos de final", terminou.