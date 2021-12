Ivo Vieira admite que terceiro golo do Benfica "deitou tudo por terra" para o Famalicão

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, admite que o regresso forte do Benfica do intervalo foi decisiva para a derrota (1-4) minhota e que os encarnados foram justo vencedor, este domingo, na jornada 14 da I Liga.

Em declarações à Sport TV, no final do encontro, Ivo Vieira reconheceu que o terceiro golo do Benfica, mesmo a abrir a segunda parte, deitou todos os planos de recuperação do Famalicão por terra.

"O Benfica entrou forte, muito mérito deles, têm excelentes executantes. Começaram praticamente a ganhar. Nós corremos atrás do resultado, a equipa cresceu e conseguiu entrar no jogo. Fizemos um golo e, no intervalo, preparámos as coisas para fazermos o empate. O Benfica num ou dois minutos fez o terceiro e deitou tudo por terra. Depois, fez o 4-1 e tirou-nos do jogo", lamentou o técnico madeirense.

O Famalicão vinha de uma pesada derrota no terreno do Marítimo, por 4-0. Frente ao Benfica os números foram semelhantes, "mas houve mais luta, mais querer, mais critério", no entender de Ivo Vieira:

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, tínhamos era de ter um comportamento diferente do que tivemos nas últimas jornadas. Mas o resultado não é bom, é mau, e o Benfica ganhou e ganhou bem."