FC Porto B perde e facilita a vida ao Vilafranquense

O FC Porto B perdeu no terreno do Vilafranquense, por 2-1, este domingo, em jogo da 14.ª jornada da II Liga.

Um bis de Wagner, aos 26 e 34 minutos, resolveu o jogo em Vila Franca de Xira ainda na primeira parte. O melhor que os portistas conseguiram fazer foi reduzir, ao minuto 93, por intermédio de Peglow.

Este resultado deixa o FC Porto B no nono lugar do segundo escalão, com 18 pontos. O Vilafranquense sai da zona do "play-off" de descida. Com 15 pontos, a equipa da casa ocupa, agora, a 14.ª posição.