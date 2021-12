Académica sofre primeira derrota com Pedro Duarte e afunda-se

A Académica sofreu, este domingo, a primeira derrota sob o comando de Pedro Duarte, ao fim de três jogos, e afundou-se na tabela da II Liga.

A equipa de Coimbra perdeu, em casa, por 1-2, com o Desportivo de Chaves. Platiny adiantou os flavienses aos 21 minutos, mas Toro empatou cinco minutos depois. Perto do final, Alexsandro deu a vitória ao Chaves.

Com este resultado, a Académica continua com seis pontos, no último lugar da classificação da II Liga, a oito do Farense, primeira equipa acima da linha de água. O Chaves sobe à oitava posição, com 20 pontos.