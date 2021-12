Petit. “Vitória justa do Sporting”

O treinador do Boavista lembra que foram da sua equipa as primeiras “duas oportunidades” e considera que os axadrezados fizeram “uma boa primeira parte”.

No entanto, o Sporting fez dois golos no segundo tempo e, por isso, acaba por ser “uma vitória justa do Sporting”, acrescenta Petit.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos axadrezados lembra que ainda estão “num processo para adquirir confiança. Demora algum tempo. Chegámos há poucos dias” ao Bessa.

“Queremos incutir mais intensidade no jogo, mas isso é com o trabalho e com o treino, mas isto não há tempo, há resultados, e vamos já ter o jogo da Taça da Liga”, acrescentou.

O Sporting venceu o Boavista por 2-0.