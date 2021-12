Jorge Simão demitido do Paços de Ferreira

Jorge Simão já não é treinador do Paços de Ferreira. Ao que a Renascença apurou, clube e treinador chegaram a acordo para a rescisão de contrato, após a derrota, com o Gil Vicente, na sexta-feira.

A série de resultados negativos dita o fim de linha para o treinador. O Paços não vence no campeonato desde a jornada 4, em casa do Portimonense. São 10 jornadas seguidas sem vencer.

Apesar dos resultados, o Paços está no 13º lugar da I Liga, com 11 pontos, mas poderá cair posições ainda nesta jornada. A época começou de forma promissora, com a chegada ao "play-off" da Liga Conferência e um triunfo frente ao gigante inglês Tottenham, mas os resultados pioraram desde o final de agosto.