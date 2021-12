Carvalhal feliz, mas sem Galeno e com pouco tempo para o Porto

Carvalhal fez uma breve revisão desse jogo e diz que foram extraídas todas as ilações necessárias para tentar evitar uma repetição da história. Ainda a propósito da condição física dos jogadores, o treinador sublinha que "os índices estão péssimos" neste momento. "Em função da avaliação que vamos fazer da recuperação dos jogadores, vamos fazer as nossas escolhas", informa.

"É uma diferença brutal", acrescenta, numa nota sobre o facto de o Braga ter jogado no quinta-feira e o Porto, com o Atlético, na terça-feira.

Menos de 72 horas depois de terminar o jogo com o Estrela Vermelha , para a Liga Europa, o Sporting de Braga desloca-se ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto. É pouco tempo, queixa-se Carlos Carvalhal, que fala de uma "desigualdade gritante entre jogar a uma terça ou a uma quinta para voltar a jogar domingo".

O Braga falhou, a meio da semana, o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, mas o empate (1-1) com o Estrela Vermelha mantém a equipa em prova, no "play-off".

O treinador aludiu a isso mesmo e aos bons momentos da sua passagem pelo clube para reforçar que só tem motivos para estar feliz.

O Braga chega ao Dragão no 4.º lugar do campeonato, com 25 pontos. Está 10 atrás do FC Porto, que é primeiro. O jogo está agendado para as 20h30. Partida com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Veja a conferência de imprensa de Carlos Carvalhal