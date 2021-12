Gil Vicente agrava crise do Paços de Ferreira

O Gil Vicente ganhou em P. Ferreira, por 1-0, na partida que abriu a jornada da I Liga e deixa o técnico pacense, Jorge Simão, em risco.

O único golo da partida foi apontado pelo gilista Leautey, ao minuto 95, praticamente no último lance do jogo.

Com este triunfo, os galos de Barcelos sobem ao sexto lugar, com 20 pontos, os mesmos de Portimonense e a um do Estoril, que ocupa a esta hora a última vaga europeia para a próxima época.

Já os “castores”, que não vencem desde agosto para a Liga, são 13.º classificados, mas podem cair mais na tabela do campeonato.

Veja o resumo da partida: