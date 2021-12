Famalicão quer esquecer goleadas sofridas com vitória frente ao Benfica

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, reconhece que a equipa atravessa um momento de forma negativo, depois de duas derrotas expressivas, mas acredita que a equipa pode dar a volta com um triunfo frente ao Benfica.

"O Benfica ataca outros objetivos, que é ser campeão. Respeitamos o plantel do Benfica e as suas mais-valias, mas temos consciência que podemos fazer mais, já fizemos bons jogos. Acreditamos muito no nosso potencial. Acreditamos que podemos fazer melhor, o objetivo é conquistar os três pontos", disse, em conferência de imprensa.

O Famalicão recebe as águias no domingo depois de perder em casa do Gil Vicente por 4-0, e em casa, frente ao Portimonense, por 3-0.

"Estamos conscientes do que temos de fazer melhor. O meu trabalho é motivar para termos outro tipo de resultado. Ser o Benfica ou outro clube qualquer não tem significado extra. Temos de pensar em nós, temos de ir à procura de pontos, temos de jogar para ganhar", continua.

O Famalicão-Benfica está marcado para domingo, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

O Famalicão está no 14º lugar da I Liga, com 10 pontos, enquanto que o Benfica é terceiro, com 31 pontos.