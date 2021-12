Boavista "vai ter de sofrer" em Alvalade para ferir o Sporting

Petit, treinador do Boavista, reconhece que a equipa "vai ter de sofrer" para conseguir resistir ao bom momento de forma do Sporting. O novo técnico dos axadrezados pede coragem aos jogadores.

"Trabalhamos os momentos do Sporting, mas o nosso foco é o crescimento da nosssa equipa. Esta semana já deu para trabalharmos em termos técnicos, físicos e táticos na nossa ideia para nos tornarmos mais fortes. Vamos ter de sofrer, o Sporting está num momento fantástico e temos de ir com coragem para disputar o jogo", disse, em conferência de imprensa.

O treinador de 45 anos foi formado no clube enquando jogador, foi campeão nacional no Boavista em 2001 e treina os axadrezados pela segunda vez na carreira.

Petit prevê um jogo em que as duas equipas se encaixam e acredita que os duelos individuais podem ser decisivos: "Sabemos que o Sporting é uma equipa que pressiona muito alto, vamos ter de sair nos duelos individuais. As equipas vão encaixar uma na outra. Com bola, temos de ter coragem de definir e sair no ataque", atira.

O Sporting recebe o Boavista em Alvalade neste sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.