Ética no desporto profissional "depende de quem rodeia os jogadores"

O presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) acredita que é possível estender os valores defendidos pelo Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) às competições profissionais.

"Tem a muito a ver com quem está ao redor dos principais protagonistas, que são os jogadores no caso das modalidades coletivas. Se tivermos um contexto em que os dirigentes não acicatem os adeptos e todas as pessoas que estão envolvidas no fenómeno desportivo, se tivermos treinadores que nos momentos mais tensos consigam conduzir as suas equipas dentro dos valores da ética, então tudo fica mais fácil”, sublinha Vítor Pataco, em entrevista à Renascença.

Na sequência da atribuição do prémio internacional “Peace and Sport” ao PNED, o presidente do IPDJ mostra confiança quanto ao futuro das modalidades profissionais em Portugal.



Vítor Pataco lembra que "quem conduz os intervenientes, quem conduz as organizações deve passar uma mensagem de tranquilidade, mas sem pôr de lado o que também é fundamental numa competição: a rivalidade e o confronto, ainda que não bélico".

Quanto ao prémio, o líder do IPDJ mostra-se muito "agradado por a Peace and Sport, uma organização prestigiada e independente", reconhecer o trabalho do PNED, que "tudo tem feito para manter na agenda pública as questões da ética e integridade associadas à prática desportiva".