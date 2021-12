Covid-19. Tondela regressa aos treinos após isolamento

O plantel principal do Tondela voltou, no seu todo, aos treinos no Estádio João Cardoso, na manhã desta quinta-feira, depois de terminado o período de isolamento profilático decretado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), devido a um surto de Covid-19 que assolou o plantel.

"Luz 'auriverde' recebida. O plantel principal do CD Tondela voltou, no seu grosso, esta manhã aos treinos depois de terminar o período de isolamento decretado [em 30 de novembro] pela DGS e de ter testado negativo", anunciou o clube beirão, no site oficial.

Um regresso que foi acontecendo a "conta-gotas", tendo em conta os dias em que os atletas e técnico principal acusaram positivo ao novo coronavírus, e que agora culmina com o "regresso total do plantel".

Isto, depois de o treinador, Pako Ayestarán, e os jogadores Eduardo Quaresma, Salvador Agra, Manu Hernando, Ricardo Alves e os guarda-redes Babacar Niasse e Pedro Trigueira terem estado infetados.

Este surto levou ao afastamento do banco do treinador na 12.ª jornada, na visita ao Sporting, e ao pedido do Tondela para adiar a receção ao Moreirense, da 13.ª jornada. Jogo que estava agendado para 4 de dezembro e que agora será realizado no dia 3 de janeiro, pelas 15h30.

O plantel do Tondela volta a treinar na sexta-feira de manhã, para à tarde seguir para Guimarães, onde defronta o Vitória no sábado, pelas 18h00, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato.