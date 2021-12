Braga só pensa no Estrela Vermelha. O FC Porto vem a seguir

A Liga Europa, só isso e nada mais. António Marques, presidente da Assembleia Geral da Braga SAD, é o porta-voz do foco do emblema minhoto no jogo desta quinta-feira, contra os sérvios do Estrela Vermelha, para a Liga Europa, a 72 horas da visita ao Dragão para a jornada 14 da 1ª Liga. “No Braga, estamos concentrados no jogo com o Estrela Vermelha. O do Porto vem a seguir. O encontro desta quinta-feira é o mais importante que temos pela frente. Havemos de nos focar no jogo do Porto, para já, o foco está no Estrela Vermelha, que queremos vencer”, garante António Marques. É com boa disposição que o dirigente bracarense atende a chamada da Renascença para o seu telemóvel pessoal. Questionados se isso é sinal de confiança para o jogo decisivo desta quinta-feira, António Marques desvaloriza o seu estado de espírito, para sublinhar que o “importante é saber que os adeptos, mas, sobretudo, a equipa técnica e os jogadores estão muito confiantes para uma grande vitória sobre o Estrela Vermelha e para irmos em frente como primeiros classificados do grupo”.

Com efeito, jogo da última jornada do Grupo F da Liga Europa representa o tudo e o nada para os minhotos. Se ganharem ao Estrela Vermelha passam diretamente aos oitavos de final da competição. Se empatarem ou perderem, sujeitam-se, no limite, a cair para a Liga Conferência.. Sustentado pelas recentes vitórias para o campeonato sobre Vizela e Estoril – esta última com vários dos habituais titulares na bancada a ver Lucas Mineiro ser expulso – António Marques reforça o sentimento positivo para o desafio diante do histórico clube de Belgrado. “Sobretudo vejo disponibilidade, empenho e resiliência, como agora é moda dizer-se. Temos de fora atletas fundamentais na movimentação e na disponibilidade da equipa. Numa equipa desta dimensão, que não tem os milhões que gostaria de ter para gastar em jogadores, isto não é desculpa, mas é importante. Mesmo assim, os dois últimos jogos com o Vizela e com o Estoril, com os jogadores disponíveis, mostraram uma equipa alinhada à ideia do treinador e à exigência de um clube como o Braga, a jogar bom futebol. É esse Braga que queremos e acreditamos que esteja na ‘pedreira’ a jogar contra o Estrela Vermelha”. Da afirmação de Vitinha à confirmação de Ricardo Horta A época do Sporting Clube de Braga tem tido altos e baixos, e talvez seja essa a maior dor de cabeça para Carlos Carvalhal. Estabilizar uma equipa em que a genialidade e experiência de alguns jogadores, convive de perto com a irreverência – e muita qualidade – dos ativos gerados a partir dos campos de treinos da Cidade Desportiva que continua a crescer, paredes meias com o estádio que acolhe os jogos da equipa principal.