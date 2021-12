Ricardo Horta tem recorde em ponto de mira, mas alvo imediato é o Estrela Vermelha

O Braga vem de duas vitórias consecutivas para a I Liga - Vizela e Estoril - e Ricardo Horta está em grande forma . O avançado, melhor marcador da equipa, tem 12 golos e está a 11 de se tornar o melhor marcador da história do clube. Mário Laranjo é o melhor de sempre, com 92; Horta tem 82.

Ricardo Horta, tal como Carlos Carvalhal , assume que a equipa do Sporting de Braga está confiante para o jogo com o Estrela Vermelha, que decide o futuro do clube nas competições europeias, esta temporada.

O avançado do Sporting de Braga chegou ao golo 55 (...)

O Braga precisa de vencer o Estrela Vermelha para garantir apuramento para os oitavos de final da Liga Europa e a concentração é total nesse objetivo.

"O Estrela Vermelha é um adversário forte, mas queremos alterar a classificação. Vamos focar-nos no que podemos fazer e vamos tentar explorar as debilidades do adversário. O jogo pode dar já acesso aos oitavos de final e isso é importante para o clube", diz o jogador, em conferência de imprensa.

Se empatar ou perder, o Braga arrisca-se a cair para a Conference League. Nesse cenário passará a depender do resultado do Midtjiland com o Ludogorets. A equipa dinamarquesa ainda tem possibilidades de vencer o grupo.

O Estrela Vermelha-Sp. Braga é esta quinta-feira, às 20h00, na Pedreira.