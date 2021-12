Feirense renova contrato com o treinador Rui Ferreira

O Feirense anuncia a renovação de contrato com Rui Ferreira até 2024, numa aposta clara no treinador, com uma duração de vínculo alargada, pouco habitual no futebol português.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Rui Ferreira interpreta esta decisão da SAD como um sinal de "confiança".

"É um passo sempre importante para dar ainda mais estabilidade. A duração do contrato reforça o reconhecimento de ambas as partes para se dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado e, naturalmente, reflete a satisfação da administração e da equipa técnica. O grupo de trabalho também sentirá essa confiança e essa tranquilidade e vai, de forma natural, reforçar a sua estabilidade e o seu equilíbrio, dois fatores fundamentais para se alcançar o sucesso", diz o técnico.