Fernando Gomes deixa o futebol no fim do mandato na FPF

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, anunciou, em declarações à RTP, que vai terminar a sua ligação ao futebol no final do mandato, em 2024.

"Depois do trajeto que tive na FPF, tendo contribuindo de forma sistemática para o engrandecimento do futebol português, creio que o tempo da minha relação com o futebol terá terminado", disse.

O dirigente foi associado à presidência da UEFA e garante que esse cenário não vai realizar-se e revelou uma conversa com o atual presidene Aleksander Ceferin.

"O Aleksander Ceferin perguntou-me, porque ouviu uns rumores, se seria candidato à presidência da UEFA, mas disse-lhe que esses rumores não tinham nenhum sentido. O que te posso dizer é que tens o meu voto se fores candidato. Sendo já membro do comité executivo, tomei uma decisão em prol da salvaguarda do interesse da Federação e do país", diz.

Vencer o Mundial é objetivo

Fernando Gomes estará na Federação até 2024, mandato de quatro para o qual foi eleito no ano passado, e garante que vencer o Mundial é o objetivo

"O sonho comanda a vida. Se não sonharmos que somos capazes [de vencer o Mundial], não estamos aqui a fazer nada. Temos claramente o sonho de, um dia, sermos campeões do Mundo", termina.