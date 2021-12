Arouca contrata guarda-redes internacional lituano

O Arouca anunciou a contratação do guarda-redes Emilijus Zubas, com um contrato válido por uma temporada e meia, até 2023.

O guarda-redes de 31 anos é internacional pela Lituânia, seleção pela qual jogou 14 vezes. Zubas ainda não jogou esta época e desvincula-se do Demirspor, da Turquia.

Antes, passou pelo Bnei Yehuda, de Israel, pela Polónia, Dinamarca, Letónia e pelo país de origem, onde começou a carreira.

O Arouca procurava um guarda-redes, depois da grave lesão de Fernando Castro.

"Sei que venho para uma Liga muito boa, com clubes de grande qualidade com históricos vitoriosos nas competições europeias, inclusive. É um futebol muito tático mas rápido, graças aos muitos jogadores de qualidade que aqui jogam. Vários começam aqui para depois jogarem nas maiores ligas do mundo", disse.