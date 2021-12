Empate sem golos entre Penafiel e Académica

Penafiel e Académica empataram 0-0, para a 13.ª jornada da II Liga de futebol, num jogo marcado pelo equilíbrio e com oportunidades de golo repartidas por duas equipas.

Na classificação, o Penafiel isolou-se, para já, no quinto lugar (ao alcance de Mafra e Académico de Viseu, que ainda não jogaram), com 20 pontos. O empate foi pior para a Académica, que mantém o último lugar, agora com seis pontos.

As duas equipas vinham de vitórias, um feito maior no caso dos “estudantes”, por ter sido a primeira no campeonato, e um novo sucesso podia aproximá-las dos objetivos imediatos.

A II Liga está a ser liderada pelo Benfica B, equipa que não pode subir de divisão.