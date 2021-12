Braga vence o Estoril e aproxima-se do Benfica

A equipa de Carvalhal está a seis pontos do Benfica, 3.º classificado. O Estoril sofre a primeira derrota fora de casa, esta época, mantém o 5.º posto, agora a quatro pontos atrás do Braga.

O Estoril reagiu a partir do minuto 65, marcado pela expulsão de Lucas Mineiro. A equipa treinada por Bruno Pinheiro passou a comandar a partida e Matheus foi determinante, ao conter as várias investidas do adversário.

Na próxima jornada da I Liga, o Braga joga no Estádio do Dragão, com o FC Porto, mas antes, na quinta-feira, recebe o Estrela Vermelha, em jogo decisivo para apuramento para a próxima fase da Liga Europa. O Estoril tem encontro marcado com o Belenenses SAD, na ronda 14.

Veja o resumo do jogo