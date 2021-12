Nota 4 para Manuel Oliveira. "Tudo legal" no primeiro golo do Porto

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribui Nota 4 a Manuel Oliveira, juiz do Portimonense 0-3 FC Porto, da 13.ª jornada da I Liga.

O maior ponto de contenção, que mereceu críticas do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na "flash interview", foi o primeiro golo do FC Porto: um autogolo de Pedro Sá, na sequência de um livre direto. Os jogadores algarvios protestaram a marcação da falta, no entanto, Paulo Pereira tem poucas dúvidas sobre a decisão do árbitro da partida.

"No lance que antecede o golo, parece-me claramente que existe falta. O Lucas Possignolo, com o braço direito, faz um gancho sobre Evanilson e derruba-o. Boa decisão na marcação da falta. Após a marcação, é um autogolo evidente. Tudo legal", garante o especialista.

Quanto a críticas, o VAR Bola Branca salienta que o cartão amarelo a Uribe foi injusto, pois "não existiu contacto com Carlinhos".

Em suma, Manuel Oliveira "teve o condão de não interferir no resultado final e teve uma arbitragem equilibrada", entende o ex-árbitro.

