Boavista empata com o Marítimo na estreia de Petit

Petit estreou-se no comando técnico do Boavista com um empate (1-1) diante do Marítimo. Os axadrezados estiveram 90 minutos em vantagem, mas, nos descontos da segunda parte, Henrique Rafael fez o golo da igualdade.

No entanto, oito minutos depois, Makouta também viu segundo amarelo e foi expulso, pelo árbitro Hélder Malheiro. Vasco Seabra, antigo treinador do Boavista e a realizar o segundo jogo no Marítimo, acabou por celebrar aos 90+5', com o golo de Henrique, o primeiro do avançado brasileiro, esta temporada.

Com este resultado, o Boavista continua um ponto à frente do Marítimo, na tabela classificativa.

Veja o resumo do jogo: