Benfica B "resgata" liderança da II Liga, em jornada de lucro para o Casa Pia

O Benfica B volta a ocupar a liderança da II Liga, depois de o Casa Pia ter subido ao primeiro lugar, na quinta-feira, dia em que abriu a jornada 13, com vitória diante do Varzim.

Os encarnados venceram o Rio Ave, este domingo, por 2-0, com golos de Paulo Bernardo e Tiago Gouveia. Um triunfo que permite à equipa de Veríssimo "resgatar" o primeiro lugar e que deixa o Rio Ave, candidato à subida, fora dos lugares de promoção automática.

Noutro jogo do dia, o Feirense empatou com o Vilafranquense (1-1) e fez com que esta seja uma jornada de lucro para o Casa Pia, que sobe ao segundo posto e está no primeiro lugar de acesso à I Liga, uma vez que o Benfica B, por questões regulamentares, não pode ser promovido.

O Feirense está na 3.ª posição, um ponto atrás do Casa Pia, mas ainda em lugar de subida. O Rio Ave está dois pontos atrás do Feirense e a três do Casa Pia, no quarto lugar, em posição de "play-off" de subida.

Outra das equipas que aproveitou os resultados de Feirense e Rio Ave foi o Nacional da Madeira. A equipa de Rui Borges goleou o Estrela da Amadora, por 4-1. O Porto B, por sua vez, bateu o Leixões, por 1-0, com golo do central João Marcelo, que marca pelo segundo jogo consecutivo.

A jornada 13 da II Liga completa-se este domingo, com quatro jogos no programa:

11h00 Penafiel-Académica

14h00 Sp. Covilhã-Chaves

15h30 Trofense-Ac. Viseu

20h30 Mafra-Farense