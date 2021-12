Vizela-Belenenses SAD vai jogar-se a 2 de janeiro

O jogo entre Vizela e Belenenses SAD, da 13ª jornada da I Liga, foi reagendado para 2 de janeiro, às 20h30, confirmou a Liga de Clubes em comunicado.

Em causa está o surto de Covid-19 na equipa lisboeta, tendo a Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras ter decretado isolamento profilático ao plantel da Belenenses SAD.

"Com esta medida, e por a Belenenses SAD não ter o mínimo de jogadores disponíveis para o cumprimento do ponto 2, do n.º12, do Plano Específico para a COVID-19, a Liga Portugal decretou o adiamento do jogo", pode ler-se.

O Vizela já tinha anunciado na noite de ontem que o jogo iria ser adiado. O Belenenses SAD tem 19 casos confirmados de Covid-19, com a nova variante Ómicron. No total, estão 79 pessoas do clube a cumprir isolamento profilático, sem contar com as famílias dos infetados.

Há ainda mais cinco casos positivos à Covid-19 na estrutura que estão em análise para perceber se são também casos da nova variante.

Entre as pessoas infetadas com Covid-19, doze são futebolistas, dois pertencem ao departamento médico, três pertencem à equipa técnica, um integra a equipa técnica de sub-23 e duas fazem parte do "staff".