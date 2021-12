Vizela-Belenenses SAD adiado

Entre as pessoas infetadas com Covid-19, doze são futebolistas, dois pertencem ao departamento médico, três pertencem à equipa técnica, um integra a equipa técnica de sub-23 e duas fazem parte do "staff".

O Belenenses SAD tem 19 casos confirmados de Covid-19, com a nova variante Ómicron . No total, estão 79 pessoas do clube a cumprir isolamento profilático, sem contar com as famílias dos infetados.

Em comunicado no site oficial, o Vizela informa que o encontro, que estava marcado para segunda-feira, às 20h15, foi adiado por "indicação expressa", da delegada de Saúde coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras Médica de Saúde Pública, "de que todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático no domicilio entre o dia 27/11/2021 e 10/12/2021".

"Uma competição profissional entre sociedades/clubes com os mesmos direitos e deveres não deve navegar em determinações diferentes para situações idênticas, sob pena de não salvaguardar a verdade desportiva da mesma. Em resposta à Liga Portugal, esta sociedade solicitou este e outros esclarecimentos, mostrando-se colaborativa na medida do possível, sempre na defesa dos interesses da mesma e da justiça da competição, sem menosprezar a saúde pública", pode ler-se.

O processo de adiamento do jogo com o Belenenses SAD "levanta muitas dúvidas" ao Vizela, que lamenta "o facto de, em momento nenhum", o Belenenses SAD o ter contactado, "formal ou informalmente", para pedir o adiamento do jogo "ou expressar qualquer tipo de constrangimento".

Belenenses SAD-Benfica não foi adiado





No sábado, o Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes, disponíveis para defrontar o Benfica, devido ao surto de Covid-19 que atingiu o plantel. O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de João Monteiro ter alegado lesão, deixando os azuis sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

Na segunda-feira, o Belenenses SAD pediu a repetição do jogo com o Benfica, baseando-se no art. 45.º, n.º 4 do Regulamento de Competições, segundo o qual "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar com "natureza urgente" ao Belenenses SAD, devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica, de acordo com comunicado do organismo.

O próximo jogo da Belenenses SAD, marcado para a próxima segunda-feira com o Vizela, ainda não foi adiado pela Liga de Clubes.