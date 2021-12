Vai ao dérbi de Lisboa desta noite? Saiba quais as regras para entrar no estádio

O Benfica recebe o Sporting na 12.ª jornada do campeonato. Não há casos de Covid-19 nas águias, mas entre os jogadores dos leões, o capitão Coates testou positivo e está fora do clássico.

É o primeiro encontro entre os dois grandes de Lisboa com público desde o início da pandemia e grande parte das atenções vai estar centrada fora do estádio para perceber a forma como vão funcionar as novas restrições, que se aplicam a eventos desportivos ao ar livre com mais de cinco mil espectadores.

Neste caso, foram autorizados mais de 55 mil bilhetes, mas são esperadas cerca de 35 mil pessoas.

O que é preciso para entrar mais no estádio?

Para além do bilhete é necessário um teste negativo à Covid-19. Ou de um PCR, feito até 72 antes, ou de um teste de antigénio efetuado nas últimas 48 horas. Esta condição motivou uma corrida a farmácias e laboratórios, em especial na Grande Lisboa.

E não há exceções? Quem tiver a vacinação completa não pode entrar sem teste?

Não. Desde o dia 1 de janeiro é obrigatório mesmo para os vacinados apresentarem teste negativo para entrar em recintos desportivos ao ar livre, a partir de cinco mil pessoas ou em espaços fechado a partir de mil. As únicas exceções são as crianças até aos 12 anos e quem tenha tido Covid há menos de seis meses, nesse caso, basta apresentar o certificado de recuperação.

Mas tudo isso vai ter de ser fiscalizado antes do jogo, portanto, a entrada no estádio pode ser mais demorada...

A PSP pediu aos adeptos que cheguem cedo e que tenham à mão a documentação necessária - seja em formato digital, seja em papel. Quem não tiver teste, não vale a pena dirigir-se ao estádio, porque não vai poder entrar.

No caso dos adeptos organizados do Sporting vão ser acompanhados pela polícia a partir de Alvalade, de onde saem às 17h30, perto de quatro horas antes do jogo. Os portões da Luz abrem às 18h45 e o jogo é às 21h15.

A verificação dos testes é feita à porta do estádio?

Também, mas não só, porque desde ontem que há vários locais, como as lojas do Benfica, as bilheteiras do estádio e casas do clube em vários pontos do país, onde começaram a ser distribuídas pulseiras, mediante a apresentação do comprovativo de teste. Esta sexta-feira haverá também postos móveis espalhados pela Luz para fornecer essas pulseiras e os adeptos que já cheguem com elas têm a vida facilitada e podem entrar mais facilmente no estádio.

A máscara no estádio, é obrigatória?

É obrigatório usar máscara. A medida estende-se aos adeptos e aos elementos das esquipas que se vão sentar nos bancos. As únicas exceções são os intervenientes diretos no jogo - jogadores, equipa de arbitragem e os treinadores principais.