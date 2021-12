Paulo Sérgio acredita que falta do primeiro golo foi "inexistente"

Paulo Sérgio considera que o primeiro golo do FC Porto ao Portimonense nasceu de uma falta que não existiu.

Em declarações à Sport TV, após a derrota (0-3) com os dragões, o treinador do Portimonense lamentou o que entende ter sido um erro de arbitragem, numa altura em que os algarvios tinham o jogo "controlado" e em que "a estratégia estava a funcionar em pleno".

"O lance que dá o primeiro golo parece-me resultante de uma falta inexistente, o Uribe cavou a falta. É o meu único lamento, porque as coisas estavam bem e sentíamos que podíamos continuar a disputar o jogo. O que íamos fazendo dava-nos esperança. O golo desmoronou e destruiu a nossa estratégia para o jogo", comentou o técnico.

Na segunda parte, Paulo Sérgio alterou o sistema, para ir "à procura do prejuízo", o que fez com que o Portimonense se expusesse à qualidade do Porto. Contudo, o treinador não se arrepende da decisão de arriscar.

"Quando estás a perder tens de ter a coragem de ir à procura. Mas defendemos muito mal as transições que resultaram nos dois outros golos e, depois, perdemos os papéis. Parabéns ao Porto", declarou.