Paulo Sérgio e o desacato com Conceição. "Só faltou meterem-nos uns meses em Custóias"

Paulo Sérgio mostrou-se muito crítico, esta quinta-feira, com o tratamento mediático dado ao desentendimento com Sérgio Conceição num jogo entre Portimonense e FC Porto da temporada passada.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção aos dragões, esta sexta-feira, Paulo Sérgio assegurou que o episódio com o treinador portista "são águas passadas" e que "está completamente ultrapassado".

"Desentendemo-nos e não ficámos orgulhosos disso. Mas, na altura, também quase que nos quiseram crucificar. Em relação a ataques pessoais, até a mim me envergonhou estar envolvido numa situação em que ele estava a ser atacado de uma forma cruel. Sabemos como são as guerrilhas entre ‘grandes’ e as coisas depois descambaram, só faltou meterem-nos aos dois uns meses em Custóias", ironizou o treinado do Portimonense, em alusão ao estabelecimento prisional.

Com a garantia de "um reencontro tranquilo" entre os dois, Paulo Sérgio acrescentou, a terminar, sobre a relação com Sérgio Conceição: "Provavelmente, é mais o que nos une do que aquilo que nos separa."

Jogo "dificílimo" em Portimão

Sobre o jogo em si, Paulo Sérgio admitiu que será "dificílimo, contra uma equipa fortíssima", contudo, mostrou-se esperançoso de que o Portimonense "tenha o seu dia" frente ao atual líder do campeonato.

"Sabemos que na matéria das probabilidades elas não caem para o nosso lado, mas não deixamos de acreditar que é possível. Temos de estar concentradíssimos, porque sabemos que, com este adversário, qualquer desatenção ou desacerto penaliza-nos bastante, porque a qualidade é tremenda. Mas isso tem de servir de motivação e não de qualquer tipo de inibição", salientou o treinador dos algarvios.

Shoya Nakajima, emprestado pelo FC Porto, não será utilizado. Quanto ao restante onze inicial, Paulo Sérgio preferiu não abrir o jogo.

O Portimonense-FC Porto joga-se na sexta-feira, às 19h00, no Estádio Municipal de Portimão. Jogo da 13.ª jornada da I Liga, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.