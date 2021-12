Luís Filipe coloca um ponto de interrogação no dérbi, com ligeiro favoritismo do Benfica

Luís Filipe, antigo lateral e extremo de Benfica e Sporting, perspetiva um dérbi equilibrado nesta sexta-feira, mas com ligeiro favoritismo para a equipa de Jorge Jesus, por jogar em casa.

"É um dérbi com um grande ponto de interrogação pelo momento que as duas equipas atravessam. Apesar de tudo, dou uma pequena percentagem maior de favoritismo ao Benfica mas apenas por jogar em casa. Esse fator pode desequilibrar um pouco a balança para o lado encarnado. No que diz respeito ao valor e qualidade das equipas, é ela por ela", atira, em entrevista a Bola Branca.

O ex-jogador fez 41 jogos pela equipa principal do Benfica, entre 2007 e 2011, e 27 pela formação leonina, entre 2001 e 2004. Jogou vários dérbis e conhece bem o ambiente dos jogos entre os grandes rivais lisboetas.