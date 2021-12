Hidemasa Morita, do Santa Clara, testa positivo à Covid-19

Hidemasa Morita, do Santa Clara, testou positivo à Covid-19 e encontra-se em isolamento de dez dias.

O médio japonês, de 26 anos, acusou infeção no regresso do Santa Clara aos Açores, depois da visita de sábado ao Estoril Praia. Os restantes elementos do plantel foram testados, a menos de 72 horas da receção ao Arouca, de domingo, relativa à 13.ª jornada do campeonato.

Morita é baixa para o Arouca, numa altura em que outro caso agita o Santa Clara: o extremo brasileiro Allano, de 26 anos, tem o futuro no clube em risco, depois de ter acusado positivo num teste antidoping.