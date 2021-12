Futuro de Allano no Santa Clara em risco depois de teste antidoping positivo

Allano poderá ter o seu futuro em risco no Santa Clara, depois de ter acusado positivo num teste antidoping.

A SAD do clube dos Açores pondera avançar para a rescisão de contrato do extremo brasileiro, depois de ter acusado canabinoides num teste realizado a 2 de outubro, na sequência do jogo frente ao Vizela.

Allano tem sido peça importante no Santa Clara e foi utilizado em vários jogos depois do teste, antes do resultado positivo ter sido comunicado ao clube, que agora ponderá rescindir contrato com o jogador por justa causa.

O clube fez saber, de forma oficial, que "está a acompanhar o assunto de perto em articulação com o departamento médico, jurídico e o próprio atleta".

O extremo de 26 anos chegou ao Santa Clara na época passada e levava um golo e duas assistências esta temporada. Antes, passou pelo CSA, Bursaspor, Estoril Praia, Bahia e Cruzeiro.