Clubes limitam lotação para 5.000 para que adeptos não precisem de teste

Vários clubes da I Liga limitaram, esta quinta-feira, a lotação dos estádios a cinco mil espectadores, para que os adeptos não tenham de apresentar teste negativo à Covid-19 para assistirem aos jogos.

Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vizela e Boavista adotaram esta medida para a próxima jornada e todo o mês de dezembro. Os seus adeptos só terão de apresentar certificado de vacinação para entrarem nos estádios.

As novas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) de combate à pandemia ditam que o acesso a eventos desportivos com assistência superior a cinco mil espetadores, ao ar livre, e mil espetadores, em recinto fechado, está condicionado à realização de testes ao novo coronavírus, em linha com as medidas em vigor desde quarta-feira.

O Portimonense emitiu um comunicado a lembrar aos sócios que a lotação do seu estádio é inferior a cinco espetadores, pelo que "é dispensada a apresentação do teste negativo em caso de o espetador ter a vacinação completa". Assim, quem pretenda assistir ao Portimonense-FC Porto, da 13.ª jornada do campeonato, não terá de apresentar teste negativo à Covid-19 - apenas certificado de vacinação.

O Boavista, cujo estádio tem capacidade para quase 30 mil espectadores, salientou que esta limitação de lotação "visa facilitar o acesso ao estádio, na sequência das dificuldades sentidas pela grande maioria dos adeptos no agendamento, realização e pagamento dos testes obrigatórios".