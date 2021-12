Casa Pia sobe à liderança da II Liga e afunda o Varzim

O Casa Pia ascendeu, de forma provisória, à liderança da II Liga, esta quinta-feira, com uma vitória, por 1-0, na receção ao Varzim.

Godwin Saviour apontou, aos 26 minutos, o único golo da partida.

O Casa Pia passa a somar 27 pontos, mais um do que o Benfica B, segundo, mais dois do que o Feirense, terceiro, e mais três do que o Rio Ave, quarto. Estas três equipas têm um jogo a menos, no entanto.

O Varzim continua no 17.º e penúltimo lugar, com sete pontos, e corre o risco de cair para último, pois a Académica, que ocupa a 18.ª posição, com cinco pontos, ainda não disputou a 13.ª jornada da II Liga.