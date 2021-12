Boavista limita lotação para 5 mil espectadores e adeptos não precisam de teste

O Boavista anunciou, em comunicado, que limitou a lotação do Estádio do Bessa para 5 mil espectadores, para que os adeptos não sejam obrigados a fazer testa à entrada para os jogos.

As novas medidas do Governo apenas obrigam teste negativo nos eventos desportivos ao ar livre com mais de 5 mil espectadores.

"Esta medida visa facilitar o acesso ao estádio, na sequência das dificuldades sentidas pela grande maioria dos adeptos no agendamento, realização e pagamento dos testes obrigatórios", esclarece o clube na nota oficial.

Nesse sentido, para o jogo deste sábado frente ao Marítimo, os adeptos vacinados apenas precisam de mostrar o certificado de vacinação. Adeptos não vacinados terão de apresentar teste.