Moreirense confirma demissão de João Henriques

O Moreirense confirmou esta quarta-feira a saída do treinador João Henriques, que rescindiu assim com o clube ao fim de 15 jogos, antecipando a quebra do vínculo extensível até ao final da temporada.

A notícia tinha sido já avançada esta segunda-feira, pela Renascença.

“O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o técnico João Henriques para a rescisão do contrato que o ligava à nossa sociedade desportiva. O Moreirense agradece todo o profissionalismo a João Henriques, bem como à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais”, lê-se em comunicado publicado pelos minhotos nas redes sociais.

Sem vencer há cinco jornadas, mas com duas vitórias para a Taça de Portugal, uma delas diante do rival Vitória de Guimarães, o Moreirense é 16.º classificado da I Liga. O empate em casa com o Gil Vicente, da 12.ª jornada, colocou a equipa em posição de "play-off" de manutenção, com mais um ponto do que o Belenenses SAD, penúltimo classificado, e mais três do que o Santa Clara, último da tabela.

João Henriques, de 49 anos, chegou esta temporada a Moreira de Cónegos. Em 15 jogos, registou três vitórias, sete empates e cinco derrotas. A equipa está em zona delicada na I Liga, foi eliminada da Taça da Liga, logo na 1.ª fase e está nos oitavos de final da Taça de Portugal, com encontro marcado com o Mafra.

Na terça-feira, Lito Vidigal, que está inativo há praticamente um ano e ainda não foi oficializado pela SAD liderada por Vítor Magalhães, orientou o primeiro treino do Moreirense, que viu a deslocação ao estádio do Tondela, em jogo da 13.ª jornada, adiada de sábado para 03 de janeiro de 2022, devido ao surto de Covid-19 nos ‘beirões’.