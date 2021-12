Liga obriga os jogadores à realização de testes antigénio 48 horas antes de cada jogo

A Liga está reunida com os médicos dos clubes e já decidiu, por exemplo, que todos os jogadores vão ter de realizar testes antigénio obrigatórios 48h00 antes de cada jogo.

É também obrigatório ter máscara nos bancos e nos balneários.

Por outro lado, nas refeições dos plantéis terá de haver distanciamento social ou acrílicos separadores.

Já nos treinos terá de haver a maior separação possível.

Esta reunião entre Liga e equipas médicas, que ainda decorre, surge depois de ter sido atualizada a norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a Covid-19 em eventos desportivos.

O acesso a eventos desportivos com assistência superior a 5 mil espectadores, ao ar livre, e mil espetadores, em recinto fechado, está condicionado à realização de testes de rastreio ao coronavírus, em linha com as medidas em vigor desde esta quarta-feira.

O teste de despiste ao coronavírus SARS-CoV-2 é exigido independentemente do esquema vacinal. Para as pessoas sem esquema vacinal completo, a sua realização é obrigatória para aceder a "eventos de qualquer natureza, bem como espetáculos", ainda que a lotação seja inferior àqueles números.