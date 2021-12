Depois de ganhar ao Benfica, Portimonense vai em busca de "mais uma vitória" frente ao FC porto

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, quer ver a sua equipa conquistar os três pontos contra o FC Porto, à semelhança do que conseguiu fazer, já esta época, diante do Benfica, no Estádio da Luz.

"A nossa equipa está bem e vamos em busca de mais uma vitória. Vamos ser aguerridos, como temos sido, e com vontade de vencer qualquer adversário. O momento que estamos a passar é fruto do trabalho da equipa técnica e jogadores e a vitória frente ao Benfica (3 de outubro) foi muito importante para nós e deu-nos grande motivação, tal como outros resultados que temos conseguido", refere em Bola Branca .

Dezembro difícil com FC Porto, Sporting e muito mais

Neste mês de dezembro a equipa algarvia vai defrontar o FC Porto e o Sporting, entre outros adversários. Rodiney Sampaio desvaloriza a fase difícil do calendário e quer que a equipa faça boas exibições, independentemente do adversário.

"Faz parte do calendário e temos de enfrentar a realidade. Queremos ganhar todos os jogos e com boas exibições, se possível", acrescenta Rodiney Sampaio.

Mercado de janeiro sem mexidas no plantel

O “mercado de inverno” aproxima-se mas o presidente da SAD do clube algarvio revela que não pensa em saídas nem em entradas, até porque entende o plantel do Portimonense tem qualidade.

"Não estamos a pensar nisso, o importante é o momento. Temos um excelente plantel e ainda temos a equipa sub-23, caso necessário. Não vamos mexer em nada", conclui.

O jogo Portimonense - FC Porto, na sexta-feira, terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.