Sporting de Braga bate Vizela e sobe ao quarto lugar

O Sporting de Braga subiu ao quarto lugar do campeonato, esta terça-feira, com uma vitória sobre o Vizela, por 4-1.

Ricardo Horta foi a grande figura da partida, com um bis. O capitão do Braga inaugurou o marcador aos 27 minutos e ampliou aos 45. Ao minuto 57, Raul Silva fez o 3-0.

O Vizela ainda esboçou uma reação, com o golo de Koffi, ao minuto 72. No entanto, já nos descontos, Abel Ruiz repôs a diferença de três golos no marcador.

Com este triunfo, o Braga ascende ao quarto lugar, com 22 pontos, mais um do que o Estoril, que cai para quinto. A equipa de Carlos Carvalhal está a nove pontos do terceiro classificado, o Benfica.

O Vizela mantém-se no 15.º lugar, com 10 pontos, os mesmos do Famalicão, 13.º, e mais um do que o Moreirense, que ocupa a posição de acesso ao "play-off" de descida.